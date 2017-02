| EP

Amazon, el gegant de les vendes en Internet, va obtenir un benefici net de 2.371 milions de dòlars (2.195 milions d'euros) el 2016, una xifra que suposa multiplicar per quatre el resultat de l'any anterior, ha informat la multinacional. Les vendes netes d'Amazon entre gener i desembre van sumar 135.987 milions de dòlars (125.914 milions d'euros), un 27% més que un any abans, amb un increment de la facturació per serveis i del 19,4% en la venda de productes.

Les vendes netes de la companyia fundada per Jeff Bezos van augmentar un 25,2% a Amèrica del Nord, mentre que a nivell internacional es van incrementar un 24,2%. Per la seva banda, les despeses d'explotació d'Amazon van augmentar un 25,8% durant 2016, fins a 131.801 milions de dòlars (122.038 milions d'euros).