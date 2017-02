| Mossos d'Esquadra

Els Mossos d'Esquadra han detingut un menor per presumptament donar cops de puny a la cara i al cap a un vigilant de seguretat de l'estació de trens de Girona, ferides que van necessitar punts de sutura, ha informat aquest divendres la policia catalana en un comunicat.

El vigilant va ser agredit l'1 de febrer per un grup de joves a qui va cridar l'atenció quan estaven colpejant la porta de l'estació i impedint el pas dels viatgers. Amb la descripció facilitada pels testimonis, els Mossos van localitzar dos joves caminant per la Gran Via Jaume I, un d'ells amb el llavi inflat i restes de sang a les sabates. Una vegada identificats, els van deixar anar-se'n perquè els agents desconeixien la gravetat de les ferides del vigilant i perquè els joves van assegurar que només s'havien defensat.

Els Mossos finalment van detenir el menor quan es va presentar a comissaria per denunciar el vigilant al·legant que tenia molèsties a la mà, i en veure que aquestes lesions eren compatibles amb les ferides sofertes per la víctima, el van arrestar per desordres i lesions. La investigació segueix oberta per localitzar els altres implicats en l'agressió, que va suposar que el vigilant necessités punts de sutura. El menor detingut va ser lliurat als seus tutors legals i pròximament serà citat per la Fiscalia de Menors