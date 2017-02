Ciutadans reclama immersió en anglès a l’escola pública

La diputada de Ciutadans Sonia Sierra explica a El Món que “aquesta mena de desdoblaments ja es fan en molts centres, en cap cas no es tracta de segregar alumnes, només volem que es facin efectius a totes les escoles”. I posa l’exemple de les acadèmies d’idiomes per explicar gràficament la dificultat d’aprendre en grups massa grans: “Ningú no s’apunta a una acadèmia si li diuen que seran 25 alumnes com en una escola, com a màxim, 10 o 12 alumnes. Cal reduir les ràtios a les escoles, sense que això sigui discriminar els alumnes pel seu nivell”, remarca Sierra.

| Escola Pia de Terrassa

La interpel·lació, però, també es refereix a la immersió en català, i insisteix que el català no pot ser l’única llengua vehicular a l’escola. C’s reclama a l’executiu que faci “efectiu trilingüisme en tots els centres escolars garantint que siguin llengües vehiculars el català, l’espanyol i l’anglès, així com l’occità a l’Aran”. En aquest sentit, Sonia Sierra argumenta a El Món que “estem convençuts que és millor tenir més llengües que no només una, aquest és el model d’escola europea. I de fet, ja hi ha escoles a Catalunya que tenen com a llengua vehicular l’anglès”.

Es tracta d’escoles privades, però Ciutadans vol que “tots els alumnes catalans tinguin accés a aquesta possibilitat a l’escola pública”, assenyala Sierra, que denuncia que “és greu que les escoles privades facin servir com a reclam publicitari l’anglès i no es pugui fer el mateix a la pública. El català seguiria essent llengua vehicular, però volem una escola trilingüe on el castellà, l’anglès i fins i tot l’aranès a la Vall d’Aran tinguin el mateix paper que el català”, conclou la diputada de Ciutadans.