Joana Ortega: “L’Estat ha perdut el nord, no ha après res del 9N”

| Gemma Aguilera

Artur Mas, Irene Rigau i Joana Ortega s’asseuran al banc dels acusats aquest dilluns 6 de febrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. “Ens tracten com a criminals, però tots tres ho tornaríem a fer, n’estem molt orgullosos”, diu Joana Ortega, que es troba amb el Món després d’haver-se reunit amb el seu advocat per acabar de tancar serrells. No té por, camina amb decisió i somriu, perquè, ens explica, està convençuda que “en una Europa democràtica, aquest Estat no té res a fer contra la voluntat d’un poble”. Ortega va haver de deixar la vicepresidència del Govern d’Artur Mas com a conseqüència del trencament entre CDC i Unió, però se sent totalment implicada amb aquell govern i amb l’actual. Dilluns, els seus antics companys d’executiu, els consellers de Puigdemont i els diputats de JxSí els acompanyaran en el camí des del Palau de la Generalitat fins al passeig de Lluís Companys, on es trobaran amb més de 500 alcaldes i amb més de 40.000 catalans cridats per les entitats de la societat civil, que han demanat que tothom qui va votar el 9N es planti davant del TSJC.

El judici del 6F arriba prou més contaminat que fa una setmana. Amb les amenaces de l’Estat de precintar col·legis electorals i amb una operació Pika que ha creat un gran rebombori mediàtic amb la detenció de diversos càrrecs de CDC. És un xoc directe entre l’Estat i l’independentisme, on un guanyarà i l’altre perdrà sense pròrrogues possibles?

Absolutament. No hi haurà termes mitjos, perquè la màxima culminació de l’Operació diàleg és que dilluns s’asseuen al banc dels acusats per posar les urnes tres membres del Govern. Com totes les operacions diàleg de Madrid és bla, bla, bla i fer que el temps passi. El govern de Madrid podia haver aturat el 9N però no ho va fer. Com? Per la força, per exemple. I recordem que el fiscal que hi havia el 9N és el mateix fiscal que ara està al capdavant de la causa. Aquesta judicialització de les urnes sembla que es trasllada un altre cop a la situació del possible referèndum i comencen les mesures coercitives. Però la gent ja hi veu una mica més enllà i se n’adona que l’Estat comença a posar en marxa totes les maniobres que té al seu abast per empastifar el sobiranisme.

Es refereix a l’operació Pika i al fet que s’hagin practicat detencions de dirigents de CDC quatre dies abans del 6F?

Una causa que ha estat un any i mig aturada, i que a més a més té els tres lletrats de la nostra defensa implicats... Home, a les portes d’un dels judicis més significatius que viurà el nostre país? I a més a més amb males arts, perquè no és el jutge sinó el fiscal qui ordena les detencions. Aquí hi ha una lectura política molt més àmplia i la gent se n’adona que no són casualitats. A més, el tracte donat als detinguts és deplorable, fins i tot agents de la Guàrdia Civil ho han reconegut, que estàvem davant d’unes detencions i un procediment del tot insòlit.

Dins de la sala del TSJC es produirà un xoc de legitimitats?

De legitimitats i de democràcia. Es veurà que tot plegat és simplement un tema de valors democràtics i de ser incapaços d’abordar políticament un tema polític. El món veurà que, davant del fet que un poble es vulgui posicionar sobre un tema que l’afecta, l’ABC de la política democràtica a tot el món, l’Estat vol fer creure que ens saltem una legalitat. Però és que no és un tema de legalitat, és molt més greu, és un tema de llibertat i d’exercir la democràcia. Aquest Estat respon a la democràcia amb un tribunal i tractant-nos com a criminals. Ens trobem en la via penal, per tant, com uns criminals, per haver posat les urnes. És molt bèstia.

Comparteix l’opinió d’Irene Rigau que l’Estat ja actua a la desesperada?

No van ni tan sols a guanyar, van a matar. Si volguessin guanyar, dialogarien. No se n’adonen que avui som tres els que ens asseurem al banc dels acusats, però que la força del 9N són 42.000 persones voluntàries i 2.345.828 persones que van fer-ho possible votant. L’estratègia de l’Estat és: Aixafem-los i apartem-los, i quan vinguin uns altres els tornem a aixafar i apartar.

Una sentència condemnatòria espantaria el Govern de cara al referèndum?

No! El Govern, amb les eines que té, està preparant el referèndum. És molt difícil, jo que hi he estat dins, en conec les dificultats. Però ningú no s’espantarà, tampoc la gent al carrer. Tothom comprendrà que no podem estar represaliats i que pretenen jutjar la llibertat d’un poble i d’un Govern de poder preguntar i de poder decidir el seu futur col·lectiu. I en el cas del 9N, que ni tan sols era vinculant, ara volen jutjar, una il·lusió, una manera de pensar? Inhabilitaran tota la gent que hi va participar?