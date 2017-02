El conductor del bus de Freginals diu que no es va adormir en l'accident amb 13 víctimes

En una declaració com a investigat d'una mitja hora davant el Jutjat d'Instrucció 3 d'Amposta (Tarragona), --en la qual només ha contestat les preguntes del seu advocat--, el conductor ha explicat que no recorda molt bé com va succeir el sinistre però sí que, en un moment donat, va perdre el control del vehicle per la part posterior.

També ha relatat que aquell dia havia plogut i ha defensat, tal com van concloure els informes forenses, que havia respectat els temps de descans, que no havia consumit ni alcohol ni drogues i que tampoc estava manipulant el telèfon mòbil.