El País Valencià i les Balears donen suport a Mas, Ortega i Rigau pel 6-F

Les organitzacions que signen el manifest són: Acció Cultural del País valencià (ACPV), l’Assemblea Antirepressiva i per les Llibertats el Micalet, el Bloc d’Estudiants Agermanats (BEA), les CUP d’Almàssera i Biar , Escola Valenciana, Estela Roja de Benimaclet, ERPV , Esquerra Valenciana, Estat valencià, Intersindical valenciana, JARIT, JODaD, Lambda, Plataforma pel Dret a Decidir , Plataforma per la Llengua , Poble Lliure , SEPC, Societat Coral el Micalet.

Els portaveus de la trentena d'entitats del País Valencià han condemnat el que qualifiquen de " deriva autoritària de l'Estat espanyol ", que temen que acabarà afectant també al País Valencià. Durant la presentació del manifest 'Estem per la Democràcia!' ha destacat el suport rebut per part del primer president de la Generalitat Valenciana, Josep Lluís Albinyana. "L’estat espanyol no pot pretendre solucionar amb el codi penal un conflicte que és polític i que només pot tindre una solució política. Els problemes de la democràcia se solucionen amb més democràcia ", expressa el text.

Una concentració a Palma

Per la seva banda, l'OCB, l'ASM i el Grup Blanquerna també lamenten que Mas, Rigau i Ortega hagin de respondre davant els òrgans judicials espanyols "per haver convocat una consulta no vinculant sobre la independència del Principat". Amb la concentració que convocaran davant del TSJIB volen explicitar la seva "defensa de la democràcia i del dret a decidir dels pobles". Precisament, l'Assemblea Sobiranista de Mallorca va impulsar també un manifest fa una setmana per defensar el referèndum al Principiat, i protestar per "la persecució de càrrecs electes".

De fet, l'ASM forma part de la Confederació d’Entitats Sobiranistes dels Països Catalans, juntament amb l'ANC i la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià.





30.000 inscrits arreu del territori

Aquestes mostres de suport procedents dels altres territoris de parla catalana se sumen a les més de 30.000 persones que ja s'han inscrit a la concentració convocada per l'ANC, Òmnium Cultural, AMI i AMC per donar suport als tres jutjats 'in situ', davant del TSJC dilluns al matí. 120 autocars es desplaçaran des de tot el territori fins a Barcelona, on Mas, Ortega i Rigau hauran de declarar com a imputats per haver posat les urnes el 9 de novembre del 2014.