Queda en llibertat l'exresponsable d'Organització de CDC, Francesc Sánchez

L'excoordinador del règim intern de CDC, Francesc Sánchez , ha quedat en llibertat el migdia d'aquest divendres després de ser detingut per la Guàrdia Civil en l'operació per presumpte finançament irregular del partit.

Sánchez, a la sortida de la seu de la Guàrdia Civil a Tarragona, ha firmat als mitjans: "No tinc res a amagar i em poden investigar de dalt a baix"."Estic absolutament tranquil de la meva actuació com a polític i com a advocat, que és el que sóc i advocat de Convergència", ha asseverat.

Segons ha explicat la seva advocada, Judit Gené, en declaracions als mitjans, la Guàrdia Civil li demana que doni declaracions aquest dijous i es nega a declarar perquè la causa està secreta i es desconeixen els motius de la detenció.

En qualsevol cas, ha considerat que la detenció del seu client "és injustificada".