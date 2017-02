Solé (ERC) diu que la UE "reaccionarà positivament" si guanya el Sí en el referèndum

Solé ha insistit que amb la celebració del referèndum el procés sobiranista deixarà de ser un assumpte intern , en al·lusió a l'argument que utilitzen les institucions europees per evitar comentar la carpeta catalana, i ha subratllat que "la UE no necessita ciutadans escèptics ni països europeus que quedin fora".

Solé creu que la reacció de les institucions europees serà per tres motius: per la seva pròpia experiència amb els seus contactes en la UE, pel " pragmatisme i el realisme " de l'organització i per evitar llançar un missatge d'euroescepticisme , que suposaria deixar fora de la UE una eventual República Catalana.

L'eurodiputat republicà ha evitat concretar com actuaran al Parlament Europeu si l'Estat opta per la via coercitiva per evitar el referèndum a Catalunya, però llançat una declaració d'intencions: "Si se sobrepassen les línies vermelles, ens farem respectar". En aquest sentit, ha dit que les autoritats europees estan pendents del judici de dilluns contra l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau.