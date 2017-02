La Fiscalia demana que es desestimi la querella de Vox per les declaracions de Vidal

Segons el fiscal, de moment no hi ha cap prova “que avali raonablement la realitat” de la investigació però afegeix que això no ha de ser un obstacle perquè en el cas que es confirmin les afirmacions públiques de Vidal es pugui obrir una “profunda” investigació per “corroborar o, en el seu cas, descartar la versemblança” de les declaracions de Vidal.

Així, la fiscalia sol·licita la “inadmissió” de la querella perquè “no resultaria raonable sotmetre a la subjecció del procés penal qualsevol persona partint, per tot el fonament, de les manifestacions més o menys versemblants d'un coreligionari”. Segons el fiscal, és necessari exigir “unes elementals dosis de concreció, les quals només podran obtenir-se a través de la corresponent investigació preliminar”. Ara el jutge del TSJC haurà de decidir si admet o no a tràmit la querella de Vox.