Unió dona suport a Mas, Ortega i Rigau i demana un referèndum "legal"

Unió ha expressat aquest divendres la seva "solidaritat" amb l'expresident de la Generalitat Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau davant el judici al qual s'enfronten aquest dilluns per la consulta del 9N .

En un comunicat, ha considerat que aquest judici evidencia la necessitat un cop més de donar "una sortida política al contenciós" que hi ha obert entre Catalunya i la resta d'Espanya.

Per fer-ho, Unió insisteix que no serveix de res portar Mas, Ortega i Rigau als tribunals i considera que la solució és un referèndum "acordat i emparat per la legalitat".