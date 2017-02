| ACN

El portaveu del govern espanyol, Íñigo Méndez de Vigo, ha assegurat aquest migdia que "cal aplicar la llei" i ha reiterat que un referèndum sobre la independència és "il·legal" i, per tant, "no es pot celebrar". En aquest sentit, ha opinat que "els catalans entenen bé aquesta voluntat de diàleg, i que no són s'han de fer coses il·legals" i ha explicat que "volem convèncer que es poden acordar coses i que no cal buscar solucions que no estiguin contemplades en la llei". En roda de premsa posterior al Consell de Ministres de cada divendres, Méndez de Vigo ha insistit en nombroses ocasions en la "voluntat sincera de diàleg" de l'Executiu de Mariano Rajoy amb el Govern de la Generalitat.