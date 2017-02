Junqueras: "La millor defensa dels drets dels ciutadans és que puguin votar"

El vicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras , ha firmat aquest divendres que "la millor defensa dels drets dels ciutadans és que puguin votar", després que el delegat del govern espanyol a Catalunya, Enric Millo , hagi valorat la possibilitat d'aplicar l' article 155 de la Constitució per suspendre l'autonomia de Catalunya i defensar els drets dels catalans si el Govern convoca un referèndum il·legal.

Preguntat per la premsa després d'una conferència de Millo, Junqueras creu que és probable que el Govern central, "en comptes d'intentar arribar a un acord per al referèndum, es dediqui a posar obstacles". També ha lamentat que no és nou perquè l'executiu de Mariano Rajoy també ha anat contra les iniciatives legislatives catalanes contra la pobresa energètica, l'emergència habitacional i la igualtat de gènere.

Junqueras ha afirmat que la societat catalana ha demostrat que és capaç de superar tot tipus d'impediments. El conseller d'Economia s'ha mostrat esperançat amb el compliment dels terminis del procés independentista: "Segur que complirem els nostres objectius, que tenen una majoria parlamentària molt àmplia".