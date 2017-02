La portaveu de l'Executiva de Cs | G.A La portaveu de l'Executiva de Cs i líder de l'oposició a Catalunya, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest divendres que "el menys interessat" en la celebració d'un referèndum sobre la independència de Catalunya és el Govern de la Generalitat perquè "veurà que no serveix de res". En una entrevista a la Cadena Ser, Arrimadas ha lamentat que el president català, Carles Puidgemont, "jugui al xoc en comptes de parlar d'atur o de lluita contra la corrupció". "Prefereix parlar d'independència tota l'estona", ha afegit. La dirigent taronja ha aclarit que, encara que el Govern català convoqui en una consulta la ciutadania, "no seria un referèndum" perquè "no hi tenen competències". "Es tornaran a gastar milions d'euros dels catalans un altre cop? Obrir col·legis públics?", s'ha preguntat.











Els constitucionalistes han de sumar esforços La cap de l'oposició a Catalunya ha apostat per "sumar esforços de tots els partits constitucionalistes perquè la Generalitat vegi que no els hi convé". "Que els polítics sàpiguen que han de complir les lleis i no enfrontar-nos amb la resta d'espanyols", ha remarcat. En aquest sentit, ha explicat que si "molts catalans veuen reformes tornaran a enganxar-se al projecte polític espanyol". "Es tracta de convèncer una amplísima majoria, i crec que que Ciutadans té aquí un paper fonamental a Catalunya i Espanya", ha assegurat. Preguntada sobre si els partits constitucionalistes han de tenir una estratègia comuna si no hi hagués referèndum, Arrimadas ha dit que no poden anar en la mateixa llista "perquè seria donar la raó als qui veuen les eleccions com un plebiscit". "No ens perdem en el marc del desafiament per pensar que tots els partits defensem el mateix. Nosaltres tenim un projecte sensiblement diferent al del PP o el PSOE. Hem de competir a les urnes, però quan passin les eleccions cal ser capaços de dialogar", ha opinat.