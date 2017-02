Esquerres per la Independència se suma a la mobilització del 6-F

Esquerres per la Independència ha decidit sumar-se a la mobilització que les entitats sobiranistes han organitzat pel proper dilluns 6 de febrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en suport a l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau. La plataforma que agrupa els partits i entitats de les esquerres sobiranistes convoca als seus simpatitzants a assistir-hi. Esquerres per la Independència denuncia "el caràcter demofòbic de l’Estat espanyol i els seus governants, que incapaços de donar una resposta política democràtica a les reivindicacions del nostre poble, opten per la repressió i la retallada de llibertats com a única resposta".