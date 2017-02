Els líders de la Unió Europea busquen a Malta una resposta a Donald Trump

Els líders de la Unió Europea estan reunits aquest divendres a Malta en una cimera informal en què intentaran trobar una resposta a les últimes decisions del nou president dels Estats Units, Donald Trump . Els 28, però, estan dividits en la seva reacció a Trump , amb països com França o Àustria molt contundents contra l’administració nord-americana, i Hongria o Polònia molt menys bel·ligerants. “Molts països han de pensar que el seu futur és a la Unió Europea , en comptes d’imaginar no sé quina relació bilateral amb els EUA”, ha advertit el president francès, François Hollande , afegint que cal una “concepció europea comuna” sobre les relacions amb Trump .

“El que importa és la solidaritat dins de la Unió Europea”, ha defensat Hollande, que s’ha preguntat “què vol Trump de l’OTAN” i ha advertit que els missatges que arriben de la Casa Blanca “amenacen” els interessos comercials transatlàntics.

El president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, ha rebaixat el to del president del Consell, Donald Tusk, que en una carta als 28 va definir Trump com una de les “amenaces” a què ha de fer front la UE. “No em sento amenaçat, però penso que hi ha espai perquè es donin explicacions. Tinc la impressió que la nova administració no coneix la UE en detall. Però els detalls són importants”, ha dit Juncker.