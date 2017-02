"L’eclipsi" de George Perec és dels que deixen veure el sol

En una entrevista publicada el 1979 a France Nouvelle, Georges Perec parlava de la seva obra amb Patrice Fardeau, i en concret, deia unes quantes coses de «L’eclipsi», la novel.la que aquest mes publica l’Avenç per primer cop en català, amb traducció d’Adrià Pujol, i que es presenta el pròxim dia 9 a la llibreria No Llegiu. Perec explicava que aquest llibre podia ser inclòs a l’àrea de la seva obra relacionada amb el joc, el treball sobre la llengua i sobre l’escriptura: «una feina semblant a la del pianista que fa escales, exercicis i escalfa els dits, abans de començar a interpretar una peça.» deia Perec. L’autor, que basteix l’edifici de «L’eclipsi» tenint ja habitació pròpia a la «casa» Oulipo, on vivien amics seus com els escriptors Raymond Quénau i Italo Calvino o matemàtics com François Le Lionnais, posa en solfa una primera obra oulipiana en forma de lipograma, és a dir, un text sencer on ha decidit que no hi apareix la vocal «e», la més habitual en francès -la lletra «a» en la versió en català-. És evident que «L’eclipsi» no és només un joc. El mateix Perec afirma que el desig novel.lesc és a les arrels d’aquesta obra, una història policíaca, i que ell mateix s’encarrega d’entroncar directament amb «La Vida, manual d’ús», potser el seu títol més conegut: «Les ganes d’explicar històries van començar amb La Disparition i potser una mica abans amb Le Petit Vélo. Hi ha una mena de tall entre els meus primers llibres fins a Un homme qui dort i després, a partir del meu ingrés a Oulipo hi ha veritablement una orientació nova que em condueix principalment a La Vie mode d’emploi».











Perec recorda que quan era petit llegia Jules Verne, enamorat dels seus llibres, i ja d’adult, vol que el que ell escriu tingui l’alè d’aventura que ell trobava a cada nova història d’infantesa. Per això, a partir de «L’eclipsi» tindrà sempre present Verne, Rabelais i també Raymond Roussel, i alhora es concentrarà a «descriure el llenguatge, el món, abocar sobre el paper la quotidianitat d’aquest llenguatge, l’apilar paraules. Això té, és cert, una mena de vocació enciclopèdica, una mena de bulímia verbal...». Per a Perec, les paraules omplen espais i donen sentit, relat. Per això, quan lletres o paraules apareixen o desapareixen del text, allò no tan sols és una gràcia, un salt mortal o passar la maroma per mostrar uns músculs tibants de destresa lingüística. L’absència d’un signe, com trobem a «L’eclipsi», és sempre un signe d’una absència. Que no hi hagi cap paraula amb la lletra «A» -cap paraula amb «E» a l’original en francès- parla de les absències que Perec duia a a motxilla, amb un pes considerable, des que era petit: mai va conèixer els seus pares. Al post-scriptum de «L’eclipsi», Perec hi diu : «El propòsit de l’Scriptor, el seu desig, diguem-ne el seu neguit perenne, en primer lloc fou el d’obtenir un producte únic i instructiu, un producte que tingués, que pogués tenir, un poder d’estímul sobre el moment de construir l’escrit, els fils, els successos descrits, sobre els cops d’enginy, per dir-ho en un mot, sobre els models i les formes de les novel.les que corren».