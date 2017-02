EH Bildu enviarà una delegació a la mobilització de suport a Mas, Ortega i Rigau

| A.G

La coalició abertzale EH Bildu enviarà aquest dilluns una delegació a la mobilització de suport a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, que declararan al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver posat les urnes el 9 de novembre del 2014. En concret, hi participaran les diputades Maddalen Iriarte i Marian Beitialarrangoitia, i el senador Jon Iñarritu. EH Bildu considera "un disbarat jurídic i polític el que en ple segle XXI es jutgi a persones per permetre que les persones expressin lliurement la seva opinió".