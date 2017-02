Pau Miserachs presenta la seva darrera publicació 'Per defensar la democràcia... Referèndum!', un llibre que recull els articles del blog de l'autor des de juny 2016 fins avui.

Aquest recull fa un seguiment per algunes disposicions legislatives que demostren, segons l'autor, la il·legalitat en què incorre el Govern espanyol amb l’intent d’impedir, vulnerant el principi democràtic, el referèndum per a la independència de Catalunya. A destacar l'apèndix amb tots els tractats, acords internacionals i resolucions de nacions Unides que, segons l'autor, "justifiquen el referèndum unilateral; sense haver de demanar permís a l’Estat del que es vol marxar".

Amb un pròleg de la portaveu de ICEC Anna Arqué i un epíleg del Professor de Dret Intermacional Públic i Relacions Internacionals de la UB Ferran Armengol sobre la legalitat del referèndum, aquesta publicació és també un llibre de consulta dels textos de Dret internacional relatius al dret dels pobles a la lliure determinació.

Al llarg del mesos de març i abril, Miserachs farà una gira arreu del territori per presentar el llibre, i passarà per Girona, Olot, Palafrugell, Tarragona, Barcelona, València i Madrid. Aqui us concretem totes les dates: