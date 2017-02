Un tiroteig a París obliga a desallotjar el Museu del Louvre

| Reuters

Un home armat amb un matxet ha intentat entrar aquest divendres al museu del Louvre al crit d'"Al·là és gran" i ha estat abatut per un militar, segons ha informat el cap de la Policia de París en declaracions a la premsa local. També hi ha una segona persona detinguda per la seva presumpta relació amb l'atac a un militar al Louvre

L'atac ha tingut lloc al voltant de les 10.00 quan "un atacant que anava armat amb un matxet s'ha precipitat contra els militars" que estaven patrullant a la plaça del Louvre "amenaçant" i cridant "Al·là és gran".

Un dels soldats ha disparat l'agressor, que ha rebut fins a cinc trets al ventre i es troba en estat greu. El soldat també ha resultat ferit.

El Ministeri de l'Interior francès ha confirmat a través del seu compte oficial de Twitter que s'ha produït "un incident greu de seguretat pública", i ha ordenat el desplegament d'efectius.

Les 250 persones que estaven visitant el museu han estat traslladades a llocs segurs dins de les instal·lacions a l'espera que concloguin els registres.