Millo: "Si una part de l'Estat actua contra l'Estat, hi ha maneres de defensar-se"

| ACN

El delegat del govern espanyol, Enric Millo, ha obert la porta aquest divendres a aplicar l'article 155 de la Constitució en cas que el Govern sobrepassi les seves competències. "Si una part de l'Estat decideix actuar contra l'Estat, evidentment hi ha maneres de defensar-se", ha afirmat. Ara bé, Millo ha deixat clar que "ningú" desitja aquesta situació, "i molt menys el govern espanyol". "La millor manera de no arribar mai a recórrer a aquest article és que tothom compleixi les obligacions", ha afegit. Així mateix, ha promès que l'Estat actuarà amb "fermesa i proporcionalitat" davant les "il·legalitats". Respecte a la possibilitat de precintar escoles, ha dit que, tot i que "cap membre de l'executiu ho ha apuntat públicament, podria formar part d'un paquet de mesures "que es podrien produir o no".