Iglesias creu que seria bo que la societat espanyola es mobilitzés si l'Estat suspèn competències de la Generalitat

| ACN

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha assegurat aquest divendres que la seva formació denunciarà i consideraria positiva una mobilització contra una hipotètica suspensió de les competències de la Generalitat per part de l'executiu espanyol. Segons Iglesias, els plans de l'executiu espanyol de precintar col·legis o assumir les competències dels Mossos són "una barbaritat" i "una malaptesa", perquè "les amenaces no ajuden a avançar per vies democràtiques i per camins sensats". Ha recordat que la seva formació "sempre ha defensat el dret a decidir", però ha insistit que Podem aposta per un referèndum que pugui disposar de vinculació jurídica i reconeixement internacional, i això, ha apuntat, requereix "algun tipus d'acord" amb l'Estat.

Iglesias ha fet aquestes manifestacions a Catalunya Ràdio i a Rac 1 en dues entrevistes telefòniques on també ha reaccionat a l'operació Pika i la detenció de dirigents de l'antiga Convergència. Preguntat per una possible intencionalitat política de l'operatiu, s'ha mostrat partidari que s'investiguin els suposats casos de corrupció però ha assegurat també que "som perfectament conscients de com s'ha actuat moltes vegades" per part de l'executiu espanyol. A les portes de la declaració d'Artur Mas al TSJC pel 9-N, Iglesias ha criticat la judicialització de "qüestions que caldria resoldre per vies democràtiques".

En aquest sentit ha apuntat que representants d'En Comú Podem acompanyaran l'expresident de la Generalitat al tribunal. Ha afegit que Podem està a favor que es posin les urnes en una consulta a Catalunya però ha insistit que la seva formació és partidària que s'acordi un referèndum vinculant. "A mi no em sembla malament que es posin urnes, però per exercir el dret a decidir cal que tingui aval internacional i sigui vinculant i això implica que s'impulsi el diàleg", ha dit.

El líder de Podemos també ha parlat de l'assemblea ciutadana dels dies 10, 11 i 12 de febrer que l'enfronta a Íñigo Errejón. Ha insistit que s'hi enfronten "dues idees diferents" i ha apuntat que "guanyi qui guanyi" en aquest congrés, un cop finalitzat cal "estar units". "Hem de tenir la maduresa suficient perquè després de la lliçó democràtica tinguem maduresa per saber que debatre no ha de ser dividir", ha dit.