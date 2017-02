Mas: "Ni els Mossos ni la Guàrdia Civil poden aturar dos milions de catalans"

| Jordi Borràs

L'expresident de la Generalitat Artur Mas ha donat aquest divendres la seva opinió sobre els escorcolls d'ahir a diferents empreses públiques en el marc de les investigacions pel cas del 3%. "És un escàndol", ha etzibat Mas.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Mas ha lamentat que "una vegada més ens vam assabentar per la premsa de les investigacions cas Pika". "És veritat que hi ha empreses que feien donacions a la Fundació de CDC; no ens n'hem amagat mai, és normal", ha explicat.

En aquest sentit, l'expresident ha manifestat que "hi ha advocats que s'estan planejant querellant-se contra la Fiscalia. Hi ha un abús del poder", i ha afegit que "si el 9-N era un delicte perquè no es va evitar per part dels fiscals, aquell dia?".

Sobre la seva possible inhabilitació, Mas ha assegurat que "no seria una sorpresa que això passés. Ja m'agradaria, ja, rebre aquesta sorpresa". "No s'ha de fer un nou 9-N, perquè ja l'hem fet i ja va servir per col·locar Catalunya en el mapa polític internacional", ha dit.

"Si el premi Nobel es donés als països; Catalunya seria una bona candidata", ha assenyalat. Segons el seu parer, "la societat catalana no es quedarà a casa si l'Estat decideix fer certes coses; no tindran un país mesell", i que "ni els Mossos ni la Guàrdia Civil poden aturar dos milions de catalans".