Sixte Cambra: "Estic sorprès i indignat"

| ACN

El president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, ha parlat aquest divendres dels escorcolls al Port de Barcelona en el marc de les investigacions pel cas del 3%. "Estic sorprès i indignat", ha lamentat 24 hores després de la seva detenció.

En declaracions a Rac1, el també amic personal d'Artur Mas ha explicat que ahir a les 10h "em van ensenyar una titular on deia que jo estava detingut quan, de fet, jo estava assegut al meu despatx", i ha deixat clar que ahir "estava en situació de detecció tècnica, que vol dir que quan s'acabés l'escorcoll me'n podria anar".

En aquest sentit, Cambra ha assegurat que "tots els processos de licitació es porten d'una manera jurídica i políticament impecable. No hi ha cap irregularitat". A més, ha assenyalat que la licitació i l'adjudicació es decideix amb el Consell d'Administració, on hi ha 4 representants de l'Estat.

"Si hi ha algun lloc al Port on no hi ha informació sobre els expedients que em demanaven era al meu despatx", ha manifestat, i ha afegit que no li va passar "pel cap eliminar cap prova. L'únic que vaig fer va ser riure i sorprendre'm d'estar detingut".