“No puc evitar pensar que aquesta actuació no deriva de la meva condició de president del Port, sinó que té una finalitat política clara”, ha reiterat Cambra. Les diligències s’han efectuat sobre els expedients de la fase 4 de les obres de millora del dic de l’Est i de la fase 1B dels nous accessos a l’ampliació sud, que es van licitar mitjançant concurs públic, “d’acord amb la legislació vigent i respectant tots els requeriments tècnics i jurídics”.

Totes dues obres superaven els 3 milions d’euros d’import d’adjudicació i per això, s’assenyala des del Port, les licitacions van ser objecte de publicitat, tant comunitària, com ordinària. Cambra no va formar part mai de les meses de contractació per l’adjudicació d’obres, indiquen les mateixes fonts. En tots dos casos, les adjudicacions van ser aprovades pel Consell d’Administració del Port per unanimitat.