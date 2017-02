Sant Pere de Torelló desafia l'Estat i no acceptarà que es precintin les escoles

| ACN

L'Ajuntament de Sant Pere de Torelló ha emès un ban aquest dijous al matí a través del qual s'informa a tots els veïns que el consistori rebutjarà qualsevol intent de l'Estat de precintar les escoles o altres dependències municipals per impedir la celebració del referèndum sobre la independència de Catalunya. L'alcalde, Jordi Fàbrega, ha destacat a l'ACN que l'estat espanyol "no pot dir als ciutadans que han pagat els equipaments municipals massivament amb els seus impostos que ara no els poden utilitzar per votar".

"No podem negar a la gent el que és de la gent", ha afegit. El batlle, davant el que ha qualificat d'"amenaça" de l'Estat per poder votar, ha dit que reaccionaran amb la defensa del dret a vot, "i serem absolutament conseqüents i valents, no flaquejarem". Segons Fàbrega, no és només una qüestió de principis ideològics, "sinó sobretot de principis democràtics". Aquells que volen votar 'no' a la independència han de tenir el mateix dret que aquells que volen votar 'sí', "perquè això és la democràcia que l'estat espanyol no entén". A Sant Pere de Torelló hi ha dos edificis escolars que són propietat municipal.