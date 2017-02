| ACN

El coordinador general del PP català, Xavier García Albiol, ha assegurat que les detencions que s'han produït aquest dijous pel presumpte finançament irregular de CDC evidencien "per què Convergència, Carles Puigdemont, i els seus socis de govern tenen tanta pressa a marxar d'Espanya". Per a Albiol, "estan fugint dels jutjats perquè saben que els van a fer pagar les malifetes i els excessos que CDC ha comès en els anys que ha estat al capdavant del poder, com el famós cobrament de comissions del tres per cent".

Albiol s'ha referit així a la detenció aquest dijous de 18 persones per diversos presumptes delictes, durant l'operació 'Pika' que ha realitzat la Guàrdia Civil vinculada al presumpte finançament irregular de CDC, en què ha practicat 24 entrades i registres. Preguntat per si ha rebut aquesta notícia amb sorpresa, ha assegurat que si per "la magnitud i el nombre de persones detingudes", alhora que ha destacat que aquestes ordres de detenció "no neixen ni del Tribunal Constitucional (TC), ni de l'Audiència Nacional (AN), ni del Govern d'Espanya, sinó d'un jutjat de Catalunya ".

"Això no obeeix a una casualitat sinó a la pressa de sortir de la competència dels jutjats espanyols, perquè no els jutgin per les malifetes que han comès", ha conclòs.