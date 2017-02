Mas no veu casual un nou "muntatge" just abans del judici pel 9-N

| Jordi Borràs

L'expresident de la Generalitat, Artur Mas, no veu casual que just abans del judici pel 9-N, que comença aquest dilluns i on estan acusats ell mateix i les exconselleres Ortega i Rigau, s'hagi donat un nou cas de registres i detencions pel presumpte finançament irregular de Convergència Democràtica. Mas ha qualificat de "muntatge amb tota la parafernàlia" les accions de la Guàrdia Civil d'aquest dijous i ha recordat els casos similars que ell i altres persones properes, com l'exalcalde Xavier Trias, han viscut "cada vegada que a Catalunya hi ha hagut un tema important sobre la taula".

L'expresident ha posat de relleu les eleccions del 2012, en plena campanya electoral, les municipals on Trias era candidat o durant el primer acte de campanya de Junts pel Sí. "Son massa casualitats per creure's que no és casualitat", ha assenyalat. Amb tot, Artur Mas ha volgut deixar clar la col·laboració de la seva formació amb la justícia, "nosaltres sempre hem donat la cara i no ens hem amagat mai".