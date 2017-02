Un grup de juristes catalans considera "il·legítima" la via unilateral

| Jordi Borràs

Una trentena de juristes catalans han promogut un manifest contrari a la via unilateral en considerar "il·legítim" qualsevol intent de "transgredir" el marc jurídic vigent. El text, batejat amb el títol 'El dret, al servei de les llibertats' i presentat aquest dijous a Barcelona, reclama als governants el compliment de la llei i el respecte a les decisions judicials i els tribunals. Entre els signants destaquen els noms de l'expresident de l'Audiència de Barcelona Javier Béjar i l'exdiputat i exsenador de CiU Jordi Casas. "No hi ha autèntica democràcia fora de l’estat de dret i de l’imperi de la llei", adverteixen.