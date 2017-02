Amb tot, Colau ha definit els escorcolls i detencions com a “preocupants”, motiu pel qual ha anunciat l’obertura d’un expedient informatiu. En aquest sentit, l’alcaldessa ha assegurat que l’Ajuntament prendrà mesures cautelars si es confirmen les acusacions sobre aquests dos directius de BIMSA, els quals serien apartats de les seves funcions executives.

Pel que fa a la comissió d’investigació que aquest dijous al matí reclamaven grups de l’oposició com Ciutadans, Ada Colau ha senyalat que és “massa aviat” per posar en marxa aquest mecanisme perquè es desconeix si hi ha persones formalment investigades, i ha dit que és una mesura que el govern “no descarta”. “Som els primers interessats a esclarir els fets fins el final”, ha remarcat. En la mateixa línia, Colau també ha ajornat la decisió de l’Ajuntament de personar-se en la causa oberta entorn el presumpte finançament irregular de Convergència mentre no es concreti si algun dels investigats està relacionat directament amb la gestió municipal.

D’altra banda, l’alcaldessa de Barcelona ha evitat respondre si els escorcolls i detencions d’aquest dijous estan directament relacionats amb el procés sobiranista i l’inici imminent del judici per la consulta del 9-N, com si que ha vinculat hores abans el president del grup municipal de CiU, Xavier Trias. Colau ha insistit que “no té dades per fer una valoració política en aquest sentit”, si bé ha defensat la “independència judicial”, destacant que els registres són per ordre del jutge “i no de la Fiscalia”. “No crec que s’hagi de barrejar una cosa amb l’altra”, ha conclòs.

Explicacions del Port i Fira de Barcelona



A banda dels escorcolls i detencions relacionats directament amb BIMSA, Ada Colau s’ha mostrat “preocupada” pels registres que s’han produït relacionats amb el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, i el director de Fira de Barcelona i exgerent de l’Ajuntament, Agustí Serrallonga. L’Ajuntament té representació a les dues institucions, de manera que Colau ha demanat que el Port convoqui un consell d’administració extraordinari. Pel que fa a Fira de Barcelona, l’alcaldessa ha assegurat que ha conversat amb el president, Josep Lluís Bonet, per demanar-li que els escorcolls s’abordin al proper cons