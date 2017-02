| ACN

El 'think tank' europeu EuroIntelligence, que dirigeix el columnista del Financial Times Wolfgang Munchau, s'ha fet ressò en un article de les darreres paraules del govern espanyol sobre el seu pla per aturar el referèndum, concretament arran del titular del diari El Mundo, segons el qual el govern de Rajoy estaria disposat a fer ús de la força per impedir el referèndum. "S'arribarà a fer ús de la força a Catalunya?", es pregunta.

A l'article, s'explica com l'Estat podria invocar l'article 155 de la Constitució –que suposaria la intervenció de l'autonomia per part de l'Estat– i explica també com podria donar-se la situació que el govern espanyol mobilitzés la Guàrdia Civil per aturar el referèndum, una situació que diu, s'interpretaria com una "invasió". L'altra opció, diu, seria que "el govern agafés el control directament dels Mossos".

Wolfgang Munchau ha penjat l'article al seu compte personal de Twitter reformulant la pregunta amb un "Podria dirigir-se Espanya cap a una guerra civil a Catalunya?"