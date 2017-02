La Guàrdia Civil ha detingut aquest dijous 18 persones per diversos presumptes delictes, durant l'operació Pika que ha realitzat vinculada al presumpte finançament irregular de CDC, en la qual ha practicat 24 entrades i escorcolls. Els fets inclouen els delictes d'organització criminal, suborn, tràfic d'influències, prevaricació, finançament il·legal de partits polítics, blanqueig de capitals i malversació de cabals públics, ha informat la Fiscalia Anticorrupció en un comunicat.

Fonts de la investigació han explicat a Europa Press que, dels 18 detinguts, està previst que alguns quedin en llibertat a l'espera de ser citats pel Jutjat d'Instrucció 1 del Vendrell (Tarragona) –ja com a investigats–, mentre que uns altres seran portats a dependències de la Guardia Civil a la província de Tarragona. Les mateixes fonts han afegit que la destinació de cadascun dels detinguts dependrà del seu nivell d'implicació en els delictes i del risc de destrucció de proves.

Origen de la investigació

Les entrades i escorcolls d'aquest dijous són conseqüència d'un informe de la Guardia Civil del 27 de gener de 2017 que posa de manifest diversos supòsits "de contractació –d'obres públiques– que haurien estat amañado", segons la Fiscalia. Aquests supòsits no consistien a saltar-se els requisits formals dels concursos d'obra pública, sinó a ser "atorgats prèviament", amb el que per entendre el frau s'ha de contextualitzar amb les reunions prèvies que se celebraven i les donacions, sobretot a la fundació Catdem, vinculada a CDC.

La Fiscalia situa l'origen de la recerca en l'operación Petrum, centrada a l'Ajuntament de Torredembarra (Tarragona), on van detectar una suposada alteració en el concurs públic d'un pàrquing –a partir d'una denúncia d'ERC– i es van desvetllar presumptes suborns de l'empresari Jordi Sumarroca al que era alcalde, Daniel Masagué (CiU). Després d'escorcollar l'empresa Teyco –vinculada a la família Sumarroca– i el domicili particular de Jordi Sumarroca, la Fiscalia va concloure que, a més de suborns a l'alcalde, "es consumaven suborns cap a CDC" a través de donacions a Catdem, tot això a canvi d'adjudicacions d'obres.

Anticorrupció també sosté que aquesta mecànica es va utilitzar en altres ajuntaments on l'extinta CiU governava, com Figueres, Lloret de Mar (Girona), Sant Celoni i Sant Cugat (Barcelona). Això va ser el que va propiciar la posterior entrada i escorcoll en aquests ajuntaments, en la fundació CatDem i a la seu de CDC, en comprovar-se que el despatx de l'administrador de la fundació, Andreu Viloca, estava a la mateixa seu del partit, doncs també era tresorer de CDC així com d'altres fundacions afins.

De la documentació confiscada en el seu despatx, conclou que Viloca feia un "especial seguiment" de les adjudicacions que efectuaven les institucions públiques governades per CDC en ajuntaments, diputacions i a nivell autonòmic en l'empresa pública Infraestructures.cat. Una vegada analitzada la documentació dels registres de juliol i agost del 2016 i dels dels mateixos mesos del 2015, la Fiscalia creu que acreditat que Viloca "era qui controlava de forma sistemàtica els pagaments que serien, de confirmar-se, suborns sota aparença de donacions" a través de la Catdem i Forum Barcelona.