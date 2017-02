Gas Natural s'explica al Parlament per cas de la dona de Reus

| Parlament de Catalunya

"Tots hem fracassat i tots ho hem fet malament", ha reconegut el conseller delegat de Gas Natural, Rafael Villaseca, durant la seva compareixença voluntària al Parlament per donar explicacions sobre l'accident que va provocar la mort d'una dona de Reus, que tenia el subministrament elèctric tallat per aquesta companyia. Villaseca ha tornat a parlar de la legislació i els protocols, que al seu entendre no són prou clars: "La clau de volta no és qui envia papers a qui -en referència als protocols d'avís a serveis socials-, sinó analitzar les raons per les quals ha passat l'accident de Reus i treballar plegats. Els protocols són obligatoris i s'han de fer com digui l'administració, però en el cas de la senyora Pitarch no té a veure amb els diners, que hi eren, als serveis socials, sinó què ha fallat en la comunicació", ha dit Villaseca. De fet, Villaseca ha remarcat que a Catalunya, 12.000 famílies estan protegides per les accions de la companyia, i ha demanat a les administracions que "facin de guia per tal d'endreçar els protocols d'actuació".

Villaseca ha reclamat solidesa jurídica i claredat en tots els procediments per lluitar contra la vulnerabilitat energètica. El conseller ha explicat que Gas Natural Fenosa ha endegat un pla de vulnerabilitat amb una vintena d'iniciatives per intensificar les actuacions que venia realitzant, sistematitzar la gestió de clients vulnerables amb els Serveis Socials i enfortir la col·laboració amb les administracions públiques i entitats del Tercer Sector.

El representant de la companyia també ha insistit que “la clienta no era cap dels 134 casos vulnerables que els Serveis Socials de l’Ajuntament de Reus havien traslladat al llarg de l'any i fins el moment dels fets a la companyia, i als quals no se’ls va tallar el subministrament”. Durant la seva intervenció, Rafael Villaseca també ha exposat que "la realitat del cas de Reus ens demostra que hem de millorar i treballar més estretament amb els Serveis Socials corresponents per reforçar l'intercanvi d'informació i per garantir una ràpida i eficaç comunicació dels casos de vulnerabilitat".

El conseller delegat també ha recordat que Gas Natural Fenosa té acords amb 441 municipis que protegeixen el 97% dels seus clients, i la afegit que “fins ara, les administracions locals catalanes han traslladat a la companyia l’existència de 12.146 domicilis de clients vulnerables, als quals no se’ls ha tallat el subministrament per falta de pagament”.