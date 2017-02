Homs demana que Mas, Rajoy i Pérez de los Cobos siguin testimonis al seu judici

| ACN

La defensa del diputat del PDeCAT i exconseller de Presidència Francesc Homs ha sol·licitat aquest dijous que compareguin com a testimonis al seu judici l'expresident de la Generalitat Artur Mas; el president del govern espanyol, Mariano Rajoy; el ministre de Justícia, Rafael Catalá; l'exfiscal general de l'Estat Eduardo Torres-Dulce i el president del Tribunal Constitucional, Francisco de Asís Pérez de los Cobos, així com els responsables de la companyia T-Systems, entre d'altres. En l'escrit de conclusions presentat per la seva advocada, es demana l'absolució d'Homs en considerar que no va haver-hi "ànim deliberat de faltar a la legalitat ni consciència d'una infracció del seus deures, sinó el contrari". Homs serà jutjat al Tribunal Suprem per desobediència per l'organització del 9-N.