Arran justifica el no als pressupostos: “El PDeCAT són els nostres enemics de classe”

Arran argumenta en un comunicat al qual ha tingut accés El Món, que “el jovent dels Països Catalans no ens conformarem amb la gestió de les engrunes que el capitalisme i el Govern liberal de JxSí ens volen deixar. Aquestes engrunes representen la gestió de la misèria: no canvien en absolut la precarietat que patim les classes populars”, i afegeix que “tampoc no ens conformarem amb uns pressupostos autonomistes, que segueixen subjugats a l'Estat espanyol, perquè només des del trencament de la legalitat hereva del franquisme instaurada amb el règim del 78 podrem construir un procés d'alliberament nacional”.

| ACN

Per altra banda, aquesta organització, que se sent ideològicament propera a Endavant-OSAN , també vol evidenciar “el xantatge que JxSí ha exercit sobre la CUP-CC, supeditant la realització del referèndum a l'aprovació dels pressupostos, que ha condicionat de manera evident la resolució presa per la candidatura”. En aquest sentit, Arran avisa que l'única manera que el Govern de Junts pel Sí “no torni a trair la voluntat popular de fer el referèndum en aquesta part del país” és mantenir la lluita al carrer. També alerten que han pogut veure “la nul·la voluntat de desobeir la legalitat espanyola amb la repressió duta a terme per la conselleria d'Interior cap a aquelles persones que han exercit de manera clara la desobediència envers l'Estat, una manca de voluntat que fa impossible poder materialitzar un trencament”.

És per tot això que Arran conclou que no es pot assolir la independència amb JxSí, tal i com va dir Anna Gabriel en una entrevista en una revista basca: Només hi haurà independència sense Convergència”, va dir la diputada de la CUP i líder d’Endavant. “Veiem un cop més que des de les institucions burgeses no podrem construir un projecte que ens alliberi com a poble, ni com a dones ni com a classe”. Arran també s’adreça directament al PDeCAT, assegurant que “no farem cap concessió al PDECat, els nostres enemics de classe; la nostra confiança mai estarà en la seva gestió del procés, que han instrumentalitzat per al seu benefici partidista, sinó en les classes populars, que han de ser les vertaderes garants que assolim la independència”.