La Guàrdia Civil deté per segon cop l'extresorer de CDC Andreu Viloca

| ACN

La Guàrdia Civil ha detingut també l’extresorer de l’antiga CDC Andreu Viloca en el marc de l’operació que està portant a terme aquest dijous contra un presumpte finançament irregular de la formació. Viloca ja va ser arrestat el 21 d’octubre del 2015 en el marc de l’operació Petrum III i va ingressar a presó fins l’11 de novembre del mateix any. Aquest dijous, la Guàrdia Civil l’ha tornat a detenir, tot i que el jutge del Vendrell que investiga el conegut com a ‘cas 3%’ ha acordat escorcolls però no detencions. En l’operació s’han fet una vintena de registres i la Guàrdia Civil ha detingut 18 persones, entre les quals el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, l’extinent d’alcalde de Barcelona Antoni Vives i l’exdirigent de CDC Francesc Sánchez. A l'octubre del 2015, el jutge va imputar a Viloca els delictes de prevaricació, blanqueig de capitals continuat, finançament il·legal de partits, suborn, tràfic d'influències i alteració de preus públics i subhastes.