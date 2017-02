Més de 30.000 inscrits a la mobilització de suport a Mas, Ortega i Rigau

| Jordi Borràs

Ja hi ha més de 30.000 persones inscrites a la mobilització que les entitats sobiranistes han convocat per aquest dilluns 6 de febrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en suport a l'expresident Artur Mas i les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau, segons ha pogut saber 'El Món'. Mas, Ortega i Rigau hauran de declarar com a imputats per haver posat les urnes el 9 de novembre del 2014. A més, el número d'autocars confirmats que es desplaçaran des d'arreu del territori fins a Barcelona és ja de 120.