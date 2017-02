Vicent Sanchis, director adjunt d'El Món

| Jordi Borràs

Vicent Sanchis (València, 1961) ha estat nomenat director adjunt d'El Món amb l'objectiu de reforçar l'equip periodístic que dirigeix Salvador Cot, així com l'estratègia d'expansió de la principal capçalera del grup Totmedia, presidit per Ramon Grau i amb seu a Sant Cugat. Amb aquesta incorporació, El Món avança en la consolidació d'un grup de comunicació que aplega El Món, com a diari generalista, però que també creix a nivell territorial amb el Tot Sant Cugat com a mitjà de referència, sumat a nous projectes locals/comarcals com Món Terrassa, Tot Rubí, TOT Cerdanyola, Capgròs, iSabadell i BellaterraDiari.