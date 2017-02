JxSí renya la CUP per facilitar l’aprovació d’esmenes de l’oposició

| Parlament de Catalunya

El Govern s’ha hagut d’empassar gairebé 1.200 esmenes de l’oposició als pressupostos, votats en comissió d’Economia. Aquesta situació ha fet que tots els partits hagin fet bandera d’haver desdibuixat els comptes de JxSí, tot i deixar clar que en cap cas no hi votaran a favor. I han assenyalat que el Govern està en una situació de debilitat perquè depèn de la CUP, la qual ha propiciat amb diverses abstencions i vots a favor que tiressin endavant moltes esmenes, que queden incorporades al dictamen de pressupostos que es votarà en ple.

Ara bé, des de JxSí s’avisa que es tracta de “1.200 brindis al sol, perquè només 187 són esmenes que impliquen una alta però també una baixa de partides. La resta són esmenes de declaració política i no tenen una afectació comptable directa en els pressupostos", ha explicat el portaveu parlamentari de JxSí, Roger Torrent, que ha denunciat "la poca valientia, el poc rigor i el poc compromís dels grups de l’opoisició, perquè no estan obligats a dir a què renuncien per obtenir allò que volen. I com sap tothom, fer-ho tot alhora és impossible. Tots ells han estat poc rigorosos, perquè els recursos no són infinits i no han tingut la valentia de prioritzar".

Però Torrent no ha amagat la seva sorpresa per l'actitud de la CUP, que es va abstenir en diverses votacions d'esmenes, que van permetre per tant l'aprovació d'esmenes de la resta de partits de l'oposició. I això va fer que JxSí perdés totes aquestes votacions: "Lamentem que la seva abstenció hagi servit per aprovar aquestes esmesnes, la majoria de les quals són fruit de l'actitud irresponsable dels partits de l'oposició", ha dit Torrent, que també ha volgut desmentir el fet que el PSC hagi dit que els fons estructurals pactats amb la CUP depenen del a voluntat del ministre Montoro: "Això és fals. No hem de demanar permís a ningú per als fons estructurals, perquè aquests es financen amb l’increment de la dècima del dèficit, que són recursos dels quals ja disposa el departament d’Economia", ha reblat.