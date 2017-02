El Parlament basc ha aprovat aquest matí donar suport a l'expresident de la Generalitat Artur Mas i a les exconselleres Joana Ortega i Irene Rigau , que a partir del dilluns seran jutjats pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per haver posat les urnes el 9 de novembre de 2014. La proposició no de llei, presentada per EH Bildu, ha tirat endavant amb el suport del PNB i la coalició abertzale i proclama que "no es pot encausar el compromís i obligació que tenen els representants de la societat de consultar al poble", ja que "consultar no pot ser delicte". Per la seva banda, Elkarrekin Podemos s'ha abstingut, mentre que PSE i PP hi han votat en contra.

El text fa una crida al govern espanyol "perquè segueixi el camí que va emprendre el govern britànic a Escòcia perquè Catalunya, Euskal Herria o qualsevol altre poble que així ho vulgui, pugui decidir lliurement el seu futur en funció únicament de la voluntat de la ciutadania". Durant el debat, el diputat d'EH Bildu Peio Urizar ha assegurat que "el que passa a Catalunya afectarà directament" a Euskadi. "No es pot crear ni mantenir un Estat espanyol des de la imposició; només de forma voluntària pot haver-hi bona convivència real i mentre no es doni, el conflicte polític Euskadi i Catalunya es mantindrà", ha advertit, per afirmar que Mas, Ortega i Rigau són símbols de la democràcia a Catalunya, i amb el judici "es convertiran en màrtirs".

El portaveu parlamentari del PNB, Joseba Egibar, ha expressat el seu suport al text d'EH Bildu i ha fet una crida al govern espanyol perquè segueixi "la via del diàleg i de l'acord, i aposti per donar la paraula a la ciutadania" perquè, "si es vol aconseguir la convivència política entre diferents nacions, cal obrir les portes a aquesta convivència i no tancar-les". Per a Egibar, "Catalunya es troba en una cruïlla, però també l'Estat que no encerta", i ha reconegut que existeixen "obstacles formals que poden ser eliminats" perquè la via ha de ser "consultar, preguntar". "Al governant que té por a la consulta no li preocupa tant la pregunta com la resposta" ha advertit, per assegurar que la prohibició "amaga una covardia política" i reiterar que "Catalunya i Euskadi són subjectes polítics que volen decidir el seu futur".