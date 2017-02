Mor Josep Verde i Aldea, cofundador del PSC i antic vicepresident de l'Eurocambra

Vicepresident del Congrés

També va ser corredactor de l'Estatut de Catalunya del 1979, secretari de relacions polítiques de l'Executiva i del Consell Nacional del PSC, i va ser escollit el 1978 i el 1982 diputat del Congrés, on va ocupar una de les vicepresidències. A més, va ser membre del Consell Europa del 1979 al 1986, any en què el van elegir diputat del Parlament Europeu, que va vicepresidir des del 1992 fins al 1999.

Creu de Sant Jordi de la Generalitat

La Generalitat li va concedir la Creu de Sant Jordi el 2011, sent president del Govern Artur Mas (CDC). Per tot això, el PSC ha expressat el seu més sentit condol als familiars i amics en morir "un referent de l'esquerra catalana", com ha dit la Fundació Rafael Campalans, que el considera un referent socialista. A més, la fundació -vinculada al PSC- ha destacat especialment la feina de mesos que el va unir amb ell per preparar un llibre 'El PSC (Reagrupament). L'opció socialdemòcrata catalana (1974-1978)', que es va presentar el març del 2011 juntament amb José Montilla, Isidre Molas, Joan Majó i Marcel Gabarró.