La CUP veu en la investigació a CDC una "bufetada" al procés perquè ha de ser impecable

| Europa Press

La líder de la CUP Capgirem Barcelona, Maria José Lecha, ha deplorat que la recerca sobre el presumpte finançament irregular de l'antiga CDC mitjançant organismes públics representa una "tremenda bufetada" al procés independentista, perquè defensa que ha de ser impecable. Preguntada en roda de premsa per si el fet que l'operació s'hagi llançat aquest dijous respon a un intent del Govern central per frenar el procés independentista, ha sostingut: "Encara que sigui fa tres dies o d'aquí a un mes, no s'ha d'obviar que són fets per presumptes adjudicacions irregulars". Atès que la recerca afecta l'empresa municipal de Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa), Lecha ha instat l'Ajuntament al fet que, si les recerques confirmen irregularitats, es presenti com a acusació, perquè "és una cosa que afecta directament" el consistori.