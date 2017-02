JxSí vol que Santamaría comparegui al Parlament de forma urgent

| ACN

Junts pel Sí ha registrat una petició perquè el Parlament faci comparèixer a la Comissió d'Afers Institucionals la vicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Sáez de Santamaría, per donar explicacions sobre el pla de l'executiu de Mariano Rajoy per aturar el referèndum, tal i com ha pogut saber El Món Ahir es va conèixer que Madrid es planteja fins i tot clausurar col·legis electorals i prendre el control del departament d'Ensenyament si la Generalitat no recula en la seva intenció de convocar el referèndum.

"Atesa la màxima versemblança de les informacions aparegudes en relació a determinats plans il·lícits i accions al marge de la llei per part del Govern de l'Estat en aquests moments, contra àmbits i instal·lacions que són competència i titularitat de la Generalitat", JxSí demana explicacions de Madrid a la cambra catalana. La petició de Junts pel Sí indica que la compareixença de la vicepresidenta de l'executiu espanyol hauria de ser "de forma urgent i immediata" a la Comissió d'Afers Institucionals. Amb tot, qui pot aprovar aquesta compareixença és la Mesa del Parlament, on JxSí i la CUP hi tenen majoria absoluta.