Salvadó donarà explicacions sobre el cas Vidal a la comissió d'Economia

| ACN

La comissió d'Economia ha aprovat aquest dimecres la compareixença del secretari d'Hisenda, Josep Lluís Salvadó, perquè doni explicacions pel cas Vidal. La compareixença, sol·licitada per JxSí i el PSC, ha tirat endavant per unanimitat. En canvi, no ha prosperat la petició dels socialistes, CSQP i el PPC, amb l'aval de C's, perquè qui doni explicacions a la comissió d'Economia sigui el vicepresident del Govern i líder d'ERC, Oriol Junqueras. JxSí i la CUP han tombat aquesta petició perquè es preveu que el Govern demani ampliar l'ordre del dia de la intervenció ordinària de Junqueras a la comissió d'Afers Institucionals (CAI), el 15 de febrer, per abordar precisament el cas Vidal.