A les portes del judici pel 9N del proper dilluns 6 de febrer, en què vostè i l’expresident Mas i l’exconsellera Joana Ortega estan cridats a declarar acusats de desobediència i prevaricació, l’Estat ha llançat una nova amenaça. Té un pla per impedir el referèndum, que inclou, entre d’altres mesures, precintar els col·legis o fins i tot prendre el control de la conselleria d'Ensenyament per impedir-hi l'accés. Com a exconsellera d’Ensenyament, com interpreta aquest advertiment?

Si volen prohibir l’ús dels instituts de la Generalitat com a col·legis electorals, en tot cas seria una solució parcial per al seu pla, perquè la Generalitat té molts edificis de la seva propietat, no només els instituts. Més enllà d’això, el més significatiu és que queda clar que des de fa un temps, el departament d’Ensenyament els fa nosa. De fet, és una competència que alguns partits ja defensen obertament que el Govern espanyol hauria de recuperar. És una idea que els volta pel cap, i és possible que aquesta amenaça de prendre el control de la conselleria no sigui només una broma de mal gust. Mentre la Generalitat tingui la competència, podrà utilitzar els seus edificis. Per tat, només se m’acudeix pensar que és una amenaça feta a la desesperada, per evitar que els catalans puguin opinar.

Què en treu l’Estat, d’aquestes amenaces?

Absolutament res. Donaven per fet que si ens feien un escarment a nosaltres, hi hauria una inhibició de la gent, que tindria por. Però és un altre error que cometen, fruit del seu gran desconeixement de Catalunya. Intenten que no parlem, però aquesta nova amenaça de clausurar col·legis electorals i intervenir la conselleria d’Ensenyament és una aposta a la desesperada que no té cap base legal, si no és que es plantegen la suspensió de l’autonomia, que seria una decisió més global i més greu. És de consum per a Espanya, i evidencia que l’Estat actua a la desesperada. En tot cas, em resulta curiosa aquesta fixació amb la conselleria d’Ensenyament, quan tantíssims municipis també van cedir els seus locals per poder fer la votació. Una prova més del desconeixement total de Madrid de com funciona el país.

Però no es pot descartar la possibilitat que aquesta amenaça s’acabi fent efectiva. Com vostè ha dit, fa temps que Madrid es mira amb recel Ensenyament.

El sistema educatiu és quelcom molt sensible, i no m’imagino l’impacte que pot tenir això en el nostre país. El sistema educatiu necessita serenor i calma, i el sol fet que ho plantegin demostra la seva debilitat davant del procés. Però hem d’estar alerta, sí.

L’Estat pot funcionar a cop de BOE.

Sí, perquè a Madrid es pensen que si una decisió es posa al BOE el món s’arregla automàticament. Però els hem de dir que el BOE no ho aguantat tot, i per moltes idees descabellades que publiquin al BOE, no aturaran el procés. Si volen publicar al BOE que no es poden utilitzar instituts de la Generalitat per fer el referèndum, que ho facin. Si es pensen que les funcionarà, és que no ens coneixen.

Des del punt de vista personal, com afronta el judici pel 9N?

Hi ha un exercici de pensament i de sentiment de tornar-te a posar en situació per poder encarar degudament el judici. Però ho afronto amb tota la serenitat i la convicció que ells –Madrid- no van fer tot el que havien de fer per poder-nos culpar del que ens culpen. Ells no van aturar el 9N perquè el van voler menystenir i ara no saben com castigar 2.300.000 persones, per això ens han triat a nosaltres de cap de turc.