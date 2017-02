El Govern creu que l'Estat també vol desmuntar l'autonomia de Catalunya

| Govern

El Govern denuncia que l'Estat també vol desmuntar l'autonomia de Catalunya. Arran de les informacions publicades avui en què s'assegurava que el govern espanyol ja no descarta cap actuació per impedir el referèndum, fonts del Govern asseguren que donen "credibilitat perquè encaixen amb la línia que manté l'Estat d'increment de la tensió política i judicial" i ratifica que "el diàleg no ha existit mai".