Arrimadas demana al govern espanyol que protegeixi els funcionaris de la Generalitat

La líder de C's a Catalunya, Inés Arrimadas, ha mantingut aquest dimecres una reunió d'una hora i mitja amb la vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, per abordar la situació política a Catalunya i el "buit" que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont , va deixar a la Conferència de Presidents. Segons ha explicat Arrimadas en roda de premsa, durant la reunió ha demanat a la vicepresidenta del govern espanyol que "protegeixi" els funcionaris de la Generalitat de les "pressions" del govern de Puigdemont. També ha estat preguntada pel suposat pla de l'executiu de Rajoy per evitar el referèndum mitjançant la intervenció sobre les competències d'Ensenyament per evitar que les urnes s'instal·lin als centres educatius. "Espero que no s'hagi d'arribar a aquesta situació , que el govern de la Generalitat no se segueixi equivocant i que no segueixi gastant els diners i pressionant els funcionaris per l'independentisme".

Arrimadas ha comparegut en roda de premsa després de reunir-se al Congrés dels Diputats amb Soraya Sáenz de Santamaría i en una jornada marcada pel canvi de to del govern espanyol respecte a la Generalitat de Catalunya –amb acusacions de 'totalistarisme' per part de la vicepresidenta espanyola– i per la filtració dels suposats plans del govern espanyol per evitar el referèndum. La líder de C's ha insistit que espera que no calgui arribar a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució que permet al govern espanyol intervenir competències autonòmiques.

"Em sembla que es pot evitar d'una manera molt més raonable abans", ha sentenciat abans de recordar que la seva formació confia que el Consell de Garanties Estatutàries dicti que els diners previstos pel al referèndum no s'ajusten a la legalitat. "Estem en un període molt inicial", ha conclòs. La líder de C's a Catalunya, que ha criticat novament la "irresponsabilitat" del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, de no assistir a la Conferència de Presidents, ha plantejat a Santamaría qüestions que considera "fonamentals" com la reforma del sistema de finançament i la necessitat d'infraestructures estratègiques per als catalans. També la necessitat d'impulsar infraestructures com el corredor mediterrani, les Rodalies i de les carreteres.

"Nosaltres no tenim la culpa dels plans irreals i il·legals de la Generalitat i de que el president Puigdemont no vingui a la Conferència de Presidents", ha dit a la roda de premsa posterior, perquè "a Catalunya hi ha una alternativa política que defensa el bé comú i que sap que els problemes no són culpa de la resta d'espanyols".