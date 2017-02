Els comuns demanen mantenir la unitat entorn del Pacte Nacional pel Referèndum

| ACN Les formacions del moviment dels comuns han valorat positivament el manifest sorgit de la segona reunió del Pacte Nacional pel Referèndum i han fet una crida a mantenir la unitat per aconseguir la consulta. A través de comunicats, ICV, EUiA i Podem han apuntat també a la necessitat de fer pedagogia arreu de l’Estat. ICV ha alertat de la “desconfiança” que pot generar el “doble discurs” i del perill de perdre suports a l’Estat, on ha dit que la tasca de pedagogia és “essencial”. EUiA ha reclamat que el pacte serveixi “d’àmbit unitari” on discutir qüestions com la pregunta i les característiques de la consulta, mentre que Podem ha qualificat d’”error” el fet de “dir i fer una cosa aquí i després expressar opinions contràries al que s’acorda”.











La coordinadora nacional d’ICV Marta Ribas ha assegurat en un comunicat que la seva formació se sent “plenament identificada” amb el manifest i amb les propostes que ha portat el comitè executiu. En la seva intervenció a la trobada, ha dit que aquestes representen la “perspectiva que pot aplegar la majoria més àmplia de la societat catalana” i ha fet una crida a la pedagogia. L’ecosocialista ha proposat que el manifest es faci arribar a tots els ajuntaments perquè es puguin aprovar mocions de suport. D’altra banda, EUiA ha apuntat que s'ha adherit al manifest del pacte. A la reunió, el coordinador general de la formació, Joan Josep Nuet, ha fet una crida a "mantenir la unitat" al voltant d’un referèndum "efectiu i amb reconeixement internacional, tal com planteja el manifest". En aquest sentit ha reclamat que el Pacte serveixi "d'àmbit unitari" on discutir qüestions com la pregunta i les característiques de la consulta. Per tot plegat ha instat el Govern a "no fer electoralisme" amb el referèndum per evitar que quedi "en mans d'una minoria de la societat: "Perdríem la batalla [...] "Només la força de la unitat del 80% de la societat catalana ens permet guanyar el referèndum", ha insistit.