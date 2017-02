L'executiu de Rajoy ja no descarta cap actuació per impedir el referèndum

El govern espanyol ha advertit aquest dimecres que no permetrà que se celebri cap referèndum a Catalunya i que per "cada pas" que faci el govern de la Generalitat per fer-lo realitat l'Estat en farà "un altre" per "fer complir la llei". Una referència a la possibilitat d'aplicar mesures "coercitives" que podrien implicar la intervenció de les competències en ensenyament i que el secretari d'Estat d'Administracions Territorials, Roberto Bermúdez de Castro, no ha descartat. "El govern d'Espanya farà que es compleixi la legalitat i no se celebrarà un referèndum il·legal" , ha sentenciat.

Bermúdez de Castro ha fet aquestes manifestacions en referència a les informacions que apunten al pla de l'executiu de Rajoy d'aplicar mesures que podrien incloure l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i la intervenció de competències autonòmiques per evitar el referèndum. Un canvi de criteri que deixa enrere l''operació diàleg' que, segons ha apuntat ell mateix, els independentistes han intentat "rebentar". Segons Bermúdez de Castro, ara per ara el govern espanyol no està en disposició de detallar aquestes mesures, perquè "no sabem que faran" (els independentistes).

En tot cas ha assegurat que "el govern d'Espanya serà proporcional sempre a les mesures que prengui ells", però "en cap cas permetrà que se celebri el referèndum i s'incompleixi la llei"."No li puc dir si recuperarem unes competències sense saber que faran ells", ha dit. Tampoc ha descartat que l'executiu espanyol pugui aplicar la 'Llei de seguretat nacional' per prendre el control dels Mossos. En tot cas s'ha mostrat convençut que abans d'arribar a aquest punt la Generalitat desistirà de convocar el referèndum. "Estic convençut que no s'arribarà al punt que forcin tan la màquina en saber-se tan fora de la legalitat vigent", ha dit. En tot cas ha insistit que sigui quin sigui l'escenari el govern espanyol "té els mecanismes necessaris perquè cada vegada que surtin de la llei nosaltres actuem i fem que tornin dins de la llei".