La democràcia no es pot precintar, ni deixarem que es precinti. #operacioprecinte https://t.co/gxGtBxK06I

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont , ha replicat aquest dimecres al Govern espanyol que el Govern no permetrà precintar els col·legis catalans per impedir que es voti en el referèndum .

"La democràcia no es pot precintar, ni deixarem que es precinti", ha dit via Twitter després el Palau de la Moncloa hagi afirmat que preveu un pla per evitar el referèndum a Catalunya amb mesures jurídiques i coercitives.

Les mateixes fonts han dit que entre aquestes mesures podria figurar, per exemple, precintar els col·legis o obtenir les regnes de la Conselleria d'Ensenyament per impedir l'accés.