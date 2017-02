Gabriel veu la reacció de l'Estat "previsible i proporcional a la manca de democràcia"

| ACN

La portaveu parlamentària de la CUP, Anna Gabriel, ha mostrat la seva desconfiança amb l'Estat espanyol en sortir de la reunió del Pacte Nacional pel Referèndum."No confiem excessivament, per no dir gens, que a l'altra banda a l'Estat hi hagi algú que vulgui acordar el referèndum, però també entenem que és moment de no adjectivar res, el referèndum es defensa per si mateix sense que calgui adjectivar-lo".